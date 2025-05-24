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Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 21:51
Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerinde yaylada hayvan otlatan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf Karapınar, kavgayı ayırmaya çalışırken şahısların elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Karapınar'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakuyu köyünde yaşayan Karapınar'ın akrabaları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaylada ve köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
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Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
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