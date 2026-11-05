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Şiir okuduğu için hapis cezası aldı, belediye başkanlığı düşürüldü! Başkan Erdoğan'ın siyasi mücadelesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şiir okuduğu için hapis cezası aldı, belediye başkanlığı düşürüldü! Başkan Erdoğan'ın siyasi mücadelesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 Kasım 1998'de ise Danıştay, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevinden düşürülmesine karar verdi. Türk siyasi tarihinde iz bırakan bu süreçte neler yaşandı? Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatında dönüm noktası olan o günler ve yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi.

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