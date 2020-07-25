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Kavga nedenleri 'pes' dedirtti! 2 kadını polis ayırdı

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Giriş: 25.07.2020 17:03
Güncelleme:25.07.2020 17:07
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir zincir markette indirimde olan tencere setini almak için iki kadının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde yaşandı.

İddiaya göre indirimde olan tencere setini alabilmek için iki kadın birbiriyle boğuştu. Yere koyduğu tencere kutusunun üzerine kapanan kadın tencere setini vermemek için uzun süre direndi.

Diğer kadın müşteri ise bir hamleyle tencere setini aldı. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS ÇAĞIRILDI

Markete polis çağırılması üzerine kadınlardan biri marketten ayrıldı. İki kadının da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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