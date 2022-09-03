03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı

Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 18:53
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Kastamonu’da öğleden sonra güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
Kırmızı kart çıkaran hakemi uçurumdan attılar!
Kırmızı kart çıkaran hakemi uçurumdan attılar!
Firari hükümlü saklandığı sığınakta yakalandı
Firari hükümlü saklandığı sığınakta yakalandı
Galatasaray Adası’na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Sivas’ta 11 katlı binada yangın
Sivas’ta 11 katlı binada yangın
Migren neden olur? Tedavisi var mı?
Migren neden olur? Tedavisi var mı?
Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek
Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek
Ankara’nın köylerinde su faturası şoku
Ankara'nın köylerinde su faturası şoku
Balık fiyatlarında son durum
Balık fiyatlarında son durum
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı!
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı!
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Güngören’de kadına şiddet kamerada!
Güngören'de kadına şiddet kamerada!
Daha Fazla Video Göster