03 Eylül 2022, Cumartesi
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Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Kastamonu’da öğleden sonra güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.