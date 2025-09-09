Kastamonu’ya 16 çekilebilir yeni su tankeri daha dağıtıldı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yangına hassas köylere 3 ton kapasiteli 16 yeni çekilebilir su tankeri dağıttı. Bu son dağıtımla birlikte bölgede toplam 279 su tankeri bulunuyor ve toplam müdahale kapasitesi 657 tona ulaştı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, tankerlere özellikle büyük araçların giremediği noktalarda ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Milletvekili Serap Ekmekci, köylülerin orman yangınlarına karşı gösterdiği çabayı takdir etti. Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya ise tankerlere, arazöz ve helikopterlerle birlikte ulaşılması güç bölgelerde yangınla mücadelede büyük katkı sağladığını söyledi. Önümüzdeki dönemde 5 tankerin daha dağıtılmasıyla kapasitenin 710 tona çıkarılması hedefleniyor.

