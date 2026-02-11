CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Tekin: Hem küfrediyor hem de ettiği küfürleri savunuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’deki Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Lideri Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki "küfür" tartışması hakkındaki soru üzerine Bakan Tekin, "Siyasi partiler, Anayasamıza göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları. Ve demokrasi eğitimi konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda, çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalılar. Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelliklerine dikkat etmeleri lazım. Yaptığı açıklamanın tasvip edileceği hiçbir tarafı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de üstüne özrü kabahatinden büyük kabilinden sözlerine sahip çıktı. Ben yadırgıyorum. İnsan hakları ve hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Biz çocuklarımıza dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz. Hem küfrediyor hem de ettiği küfürleri savunuyor" ifadelerini kullandı. (HT

