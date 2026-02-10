CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Vegan kadın" ailesinin yazlık evini ateşe mi verdi? Skandal olayın ardından bir şok daha

İstanbul Galata Köprüsü'nde bir balıkçının binbir emekle tuttuğu 2,5 kilogramlık balığı "Veganım" diyerek denize döken ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.E. isimli kadın hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Balıkçı Ahmet Gökçebay'ın rızkına göz diken ve çevredekilerle tartışmaya giren kadının, sadece sokakta değil, ailesine karşı da dehşet saçtığı öne sürüldü. Ruh sağlığının yerinde olmadığı belirtilen S.E.'nin, geçtiğimiz aylarda Bodrum’daki aile evini ateşe vererek babasını ölümle burun buruna getirdiği iddia edildi.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi