"Vegan kadın" ailesinin yazlık evini ateşe mi verdi? Skandal olayın ardından bir şok daha

İstanbul Galata Köprüsü'nde bir balıkçının binbir emekle tuttuğu 2,5 kilogramlık balığı "Veganım" diyerek denize döken ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.E. isimli kadın hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Balıkçı Ahmet Gökçebay'ın rızkına göz diken ve çevredekilerle tartışmaya giren kadının, sadece sokakta değil, ailesine karşı da dehşet saçtığı öne sürüldü. Ruh sağlığının yerinde olmadığı belirtilen S.E.'nin, geçtiğimiz aylarda Bodrum’daki aile evini ateşe vererek babasını ölümle burun buruna getirdiği iddia edildi.