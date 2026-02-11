CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Akın Gürlek dönemi başladı

Adalet Bakanlığı’nda hizmet bayrağı, devlet geleneğine yaraşır görkemli bir törenle el değiştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, bayrağı Yılmaz Tunç’tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Yılmaz Tunç, 2,5 yıllık görev süresi boyunca vesayetçi anlayışla mücadele ederek Türkiye Yüzyılı’nın hukuk temellerini attıklarını vurguladı. Tunç, "Bu makamlar milletin emanetidir; görevimizi yüz akıyla, halkımızın memnuniyetini esas alarak devretmenin onurunu yaşıyoruz" diyerek halefi Akın Gürlek’e başarılar diledi. Görevi devralan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, adaletin 85 milyon vatandaşın en büyük güvencesi olduğunun altını çizdi. Yargı teşkilatının içinden gelen bir isim olarak hakim ve savcıların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacağını belirten Bakan Gürlek, "Başkan Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan hukuk reformlarını kararlılıkla sürdürecek, suç ve suçluyla mücadeleden taviz vermeyeceğiz" mesajını verdi.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Maltepe'de oto tamirci dükkanında yangın
Maltepe'de oto tamirci dükkanında yangın
Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!