Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Akın Gürlek dönemi başladı

Adalet Bakanlığı’nda hizmet bayrağı, devlet geleneğine yaraşır görkemli bir törenle el değiştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, bayrağı Yılmaz Tunç’tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Yılmaz Tunç, 2,5 yıllık görev süresi boyunca vesayetçi anlayışla mücadele ederek Türkiye Yüzyılı’nın hukuk temellerini attıklarını vurguladı. Tunç, "Bu makamlar milletin emanetidir; görevimizi yüz akıyla, halkımızın memnuniyetini esas alarak devretmenin onurunu yaşıyoruz" diyerek halefi Akın Gürlek’e başarılar diledi. Görevi devralan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, adaletin 85 milyon vatandaşın en büyük güvencesi olduğunun altını çizdi. Yargı teşkilatının içinden gelen bir isim olarak hakim ve savcıların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacağını belirten Bakan Gürlek, "Başkan Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan hukuk reformlarını kararlılıkla sürdürecek, suç ve suçluyla mücadeleden taviz vermeyeceğiz" mesajını verdi.