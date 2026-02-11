"Telefon mu, kumarhane mi?" uyarısı! BDDK'dan bahisle mücadele kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sanal bahisle mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Kamu bankalarının mobil uygulamalarındaki “şans ödemesi” seçeneği kaldırıldı. Peki bu adım bağımlılığın önüne geçmek için yeterli mi? Çünkü yasa dışı sanal bahis sitelerinde IBAN numaraları hâlâ aktif şekilde kullanılıyor ve kumar paralarının hesaplara aktarılması zor olmuyor. Uzmanlar ise mevcut önlemlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.