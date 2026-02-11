CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Telefon mu, kumarhane mi?" uyarısı! BDDK'dan bahisle mücadele kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sanal bahisle mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Kamu bankalarının mobil uygulamalarındaki “şans ödemesi” seçeneği kaldırıldı. Peki bu adım bağımlılığın önüne geçmek için yeterli mi? Çünkü yasa dışı sanal bahis sitelerinde IBAN numaraları hâlâ aktif şekilde kullanılıyor ve kumar paralarının hesaplara aktarılması zor olmuyor. Uzmanlar ise mevcut önlemlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi