Başkan Erdoğan’dan deprem konutları müjdesi: 2 yıl ödemesiz, 8 bin 750 TL taksitle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda deprem konutlarına ilişkin ödeme planını açıkladı. Erdoğan, “Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece konut fiyatlarının yüzde 65’ini devletimiz ödüyor” dedi. “Dahası iki yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan iki yıl sonra ödemeye başlayacak. On sekiz yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek” ifadelerini kullanan Erdoğan, 3+1 konutlar için aylık 8 bin 750 lira sabit ve faizsiz taksit uygulanacağını belirtti. Peşin ödeme seçeneğine de değinen Erdoğan, “Peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız 484 bin liradan bu evleri alabilecek. Köy konutlarında da 8 bin 100 lira sabit taksit uygulanacak, peşin almak isteyenler 448 bin liradan sahip olabilecek” açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla, güvenle, güle güle otursunlar” dedi.