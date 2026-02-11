CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Hizmet bayrağı Mustafa Çiftçi’de

İçişleri Bakanlığı’nda hizmet bayrağı el değiştirdi, Türkiye’nin huzur ve güvenliği için yeni bir dönem başladı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, düzenlenen görkemli törenle emaneti Ali Yerlikaya’dan devraldı. Devlet geleneğine yaraşır karelerin yansıdığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Görevi devreden Ali Yerlikaya, "Liderimiz Erdoğan’ın izinde yüz akıyla hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" diyerek helallik istedi. 30 yıllık mülki idare tecrübesiyle dümene geçen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, "Bu görev Rabbimin bir lütfudur, tek gayemiz bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır" sözleriyle kararlılık mesajı verdi. Dualarla başlayan yeni dönemde, "huzur ve güven" vurgusu ön plana çıktı.

