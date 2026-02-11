"İmamoğlu ve Özel arasındaki makas açılıyor"

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşandığı öne sürülen gizli güç mücadelesi, aday belirleme sürecindeki usulsüzlük iddialarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Gazeteci Bülent Erendaç, Gökhan Günaydın'ın Ekrem İmamoğlu'nun en yakın isimlerinden biri olduğunu belirterek, parti içindeki vesayet mekanizmasına dikkat çekti. Erendaç, adayların ilçeden ilçeye kaydırılmasıyla yürütülen pazarlıkların CHP'deki iç hesaplaşmayı derinleştirdiğini ifade etti.