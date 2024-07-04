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Kastamonu'da orman yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 11:14
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Kastamonu’da orman yangını
Kastamonu'da orman yangını
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