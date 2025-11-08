Kastamonu’da kayıp anne ve oğlundan 6 gündür haber yok! Bayram Helvacı A Haber’e konuştu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 6 gündür kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, anne Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı bölgede aramaları yoğunlaştırdı. Kayıp kadının eşi Bayram Helvacı A Haber’e konuştu, “Herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu” dedi.

