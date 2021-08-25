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Kastamonu’da Bakanlık görevlilerinin içinde olduğu araç uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var!

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Giriş: 25.08.2021 19:45
Güncelleme:25.08.2021 20:15
Kastamonu Bozkurt’ta görev alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarladı. Korkutan kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İnebolu-Küre karayolu 22'nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde gerçekleşti.

UÇURUMA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görev alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarını taşıyan hafif ticari araç şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İLK MÜDAHALEYİ AFAD EKİPLERİ YAPTI

Kaza sonucunda araç içindeki 3 personel yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza sırasında yoldan geçen AFAD ekipleri yaptı.

Araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan şoför AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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