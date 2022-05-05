05 Mayıs 2022, Perşembe
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Kartal’da keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı! Sahibine cezai işlem yapıldı
İstanbul’un Kartal ilçesinde vatandaşa ait bir keçi, pitbull türü bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu. Emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında işlem yapıldı. Pitbull köpeği de belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.