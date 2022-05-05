Kartal’da keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı! Sahibine cezai işlem yapıldı

İstanbul’un Kartal ilçesinde vatandaşa ait bir keçi, pitbull türü bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu. Emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında işlem yapıldı. Pitbull köpeği de belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.

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