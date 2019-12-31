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31.12.2019

Kartal’da istinat duvarının çökme anı kamerada

Kartal Yakacık’ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ve araçların çukura düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal Yakacık Uğur Mumcu Mahallesinde saat 10.45 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Otoparkta park halinde olan 3 araç oluşan çukura düştü. Çöken istinat duvarından kopan parçalar ve çöken toprak, yan taraftaki bir binanın duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan istinat duvarının çöktüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde istinat duvarı bir anda çöküyor ve otoparktaki araçlar çukura düşüyor. O sırada otoparkta gezen bir kedi korkarak kaçıyor.

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