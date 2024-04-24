Kartal'da ev sahibi kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı iddiası

Kartal'da kiracısının evinden çıkmasını isteyen ev sahibi, iddiaya göre kiracısının dairesine ait kanalizasyon giderini tıkadı. Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, evde kötü kokudan duramadıklarını ve tuvalet ihtiyaçlarını caminin tuvaletinde giderdiklerini söyledi. Ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.