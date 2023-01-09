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Kartal'da çifte cinayet! İki kadını öldürerek intihar girişiminde bulundu

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 16:43
Son dakika haberleri… İstanbul Kartal'da bir kişi iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulundu. Şoke eden gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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