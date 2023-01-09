Kartal'da çifte cinayet! İki kadını öldürerek intihar girişiminde bulundu

Son dakika haberleri… İstanbul Kartal'da bir kişi iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulundu. Şoke eden gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN