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Kars'ta selin sürüklediği kayalar evleri yıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 13:15
Kars Kağızman'da sağanak sonrası sel meydana geldi. Kopan kayalar nedeniyle bölgede yollar kapandı.
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