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Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 1 ölü

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Giriş: 09.01.2023 12:05
Son dakika haberi... Kars'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada, bir öğrenci hayatını kaybetti, 14 öğrenci de yaralandı.
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Öğrenci servisi devrildi: 1 ölü
Öğrenci servisi devrildi: 1 ölü
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