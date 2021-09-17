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Kars’ta hortum korku dolu anlar yaşattı

İHA
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Giriş: 17.09.2021 14:36
Kars’ta yağmurdan sonra çıkan hortum dehşet dolu anlar yaşattı. Tekneli köyü üzerinde çıkan hortum cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kars merkez Tekneli köyü üzerinde gerçekleşen ve hemen hemen 10 dakika boyunca devam eden hortum, korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Köyün üzerinden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kayda aldı.

Kars'ta çıkan hortum sebebiyle bir takım evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

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