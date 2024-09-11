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Kars Kalesi siste kayboldu

Kars Kalesi siste kayboldu

İHA
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Giriş: 11.09.2024 12:02
Kars’ta bu sabah etkili olan yoğun sis, şehrin simgelerinden biri olan Kars Kalesi’ni görünmez hale getirdi. Tarihi yapının, kalın sis tabakası altında tamamen kayboldu.
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