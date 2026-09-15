ZAMAN TÜNELİ | Başörtüsü zulmü tarihe gömüldü! Prangalar kırıldı, yasaklar bitti

14 Eylül 1999'da YÖK Rektörler Komitesi kararıyla üniversite kapılarına kurulan yasak barikatları, ikna odalarında uygulanan psikolojik işkenceler ve coplanan başörtülü öğrencilerin gasbedilen eğitim hakları... Vesayet odaklarının "özgürlük" maskesi arkasına sığınarak milyonlarca genç kızın hayallerini çaldığı o karanlık günler, milletin iradesiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Birinci oldukları okullarda sahnelerden kovulan, diplomaları verilmeyen ve kamudan dışlanan kadınların yaşadığı zulüm dolu yılların ardından Türkiye, yasak zincirlerini tek tek kırdı. O günün faşizan yasakçılarına inat bugün; üniversite amfilerinden mahkeme salonlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emniyet teşkilatına kadar her kademede başörtülü kadınlar özgürce, başı dik ve gururla ülkesine hizmet ediyor.