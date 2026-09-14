Babülmendep kriziyle küresel piyasalar çöküşte! Yemen'deki kaos kime kazanç sağlıyor?

Husilerin Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından küresel ticaret trafiği ciddi oranda düşerken, Brent petrol fiyatlarının 110 dolara ulaşması enerjideki yeni krizi gündeme getirdi. Petrol ticaretinde yüzde 11'i LNG'nin ise yüzde 8'inin geçiş güzergahı olan Babülmendep Boğazı'nın kapanması durumunda ortaya çıkacak senaryolar A Haber'de masaya yatırıldı. Enerji uzmanı Altuğ Karataş LNG ve petrol ticaretinin Babülmendep'ten Ümit Burnu'na kaydığını ve bu rotanın büyük bir maliyet artışına neden olduğunu belirtti. Karataş ayrıca Husilerin Rus gemilerine ayrıcalık tanındığını ifade ederek "Rus petrolü ve gazı Çin ile Hindistan'a bu hat üzerinden gitmeye devam ediyor" dedi.