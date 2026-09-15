Sokaklar Güvende ve Ailem Güvende operasyonlarıyla suç örgütlerine göz açtırılmayacak

Sosyal medya platformlarını ahlaki yozlaşma, müstehcen yayınlar, sapkın akımlar ve yeni nesil sokak çeteleri için eleman devşirme üssüne dönüştüren kirli odaklara karşı devletin başlattığı "Sokaklar Güvende" ve "Ailem Güvende"operasyonları büyük ses getirdi. İçişleri ve Adalet bakanlıkları koordinesinde 78 il başsavcılığınca gerçekleştirilen 151 eş zamanlı operasyonda; aralarında dijital mecralar üzerinden erkek mağdurları fuhşa ve istismara sürükleyen şebekelerin de bulunduğu organize suç örgütlerine ait 26,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Toplam 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda mühimmat, uyuşturucu ve suçtan elde edilen devasa mal varlığına el konuldu. Çocukların ve gençlerin dijital bataklıktan korunması adına müstehcenlik ve çeteleşmeye sıfır tolerans gösterileceğinin altı çizilen süreçte; bu faaliyetlerin asla "ifade veya yaşam tarzı özgürlüğü" kılıfıyla savunulamayacağı vurgulanarak, sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağı ve ailelerin de bu organize tehlikeye karşı uyanık olması gerektiği kararlılıkla bildirildi.