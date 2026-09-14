Başkan Erdoğan'dan gençlere tarihi mesaj: Kaptan köşküne sizler geçeceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi’nin açılışının ardından düzenlenen gençlik buluşmasında Türkiye’nin istiklalden istikbale uzanan yürüyüşüne, terörle mücadelede elde edilen tarihi zafere ve küresel dengelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Coğrafyamızın savaşlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye’yi tüm tehlikelerden uzak tuttuklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, ülkenin yönetiminin ve mazlumların emanetinin yarın gençlerin ellerinde yükseleceğini kaydetti.