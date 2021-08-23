Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi öldüren şahıs yakalandı

Elazığ’da karısına laf attığını öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak yaşamına son veren ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanarak cezaevine gönderildi.

Hadise, sabah sularında Elazığ merkezde gerçekleşti. H.Ç., karısına laf attığını öne sürdüğü 30 yaşındaki Ersin Cirit ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, H.Ç., elindeki bıçağı Cirit'e saplamaya başladı. Cirit, bedenine pek çok bıçak darbesi alırken, H.Ç. de olay yerinden uzaklaştı.

AŞIRI KAN KAYBI SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Cirit'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.