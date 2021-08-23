25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi öldüren şahıs yakalandı

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi öldüren şahıs yakalandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 17:36
Güncelleme:23.08.2021 17:37
Elazığ’da karısına laf attığını öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak yaşamına son veren ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanarak cezaevine gönderildi.

Hadise, sabah sularında Elazığ merkezde gerçekleşti. H.Ç., karısına laf attığını öne sürdüğü 30 yaşındaki Ersin Cirit ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, H.Ç., elindeki bıçağı Cirit'e saplamaya başladı. Cirit, bedenine pek çok bıçak darbesi alırken, H.Ç. de olay yerinden uzaklaştı.

AŞIRI KAN KAYBI SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Cirit'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal’da anne ve kızın acı ölümü
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü
Damat davetlileri hayrete düşürdü
Damat davetlileri hayrete düşürdü
Kovid-19’dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti
Kovid-19'dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti
Diyarbakır’da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyarbakır'da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Binlerce arı telef oldu
Binlerce arı telef oldu
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor
"Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor"
Muğla’daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
Muğla'daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Daha Fazla Video Göster