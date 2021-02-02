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Karın tadını pandalar çıkardı

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Giriş: 02.02.2021 09:24
Güncelleme:02.02.2021 10:11
ABD'nin başkenti Washington'daki bir hayvanat bahçesinde pandaların kar keyfi kameralara yansıdı. Sevimli pandaların eğlencesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Washıigton'daki bir hayvanat bahçesinde pandaların kar keyfi kameralara işte böyle yansıdı.

Önce kara alışmaya çalıştı sonra kendini bıraktı kollarını açtı ve sırt üstü kaydı. Pandaların karın tadını çıkardığı anlar izleyenlerden büyük ilgi gördü.

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