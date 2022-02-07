Kargo dolandırıcıları iş başında

Dolandırıcıların yöntemleri her defasında pes dedirtiyor. Kişileri arayıp "kargonuzu almadınız diye para cezası ödemeniz gerekiyor yoksa haciz gelecek" diyorlar. Korkup paniğe kapılan yüzlerce kişiyi dolandırıyorlar. Onlardan biri de Ali Rıza Besiri. Ancak o karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anladı ve bakın ne yaptı...

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