23 Ekim 2024, Çarşamba
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Karga, otomobilin anahtarını çaldı: O anlar kamerada
Mersin Erdemli'de sanayi sitesinde bir karga, iş yerine bırakılan emanet otomobilin anahtarını çaldı. Çalışanların peşinden koştuğu karga en son anahtarı bir okulun damına bıraktı. Karganın anahtarı çalma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.