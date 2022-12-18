18 Aralık 2022, Pazar
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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi bakın kim çıktı?
Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı. Dizideki performansıyla bu sezona damgasını vuran Özkaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Özkaya aşk hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuyla ilişkisini duyurdu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Atakan Özkaya'nın sevgilisi...