Bir gecede 62 deprem meydana geldi: Kayseri'deki sarsıntılar neyin işareti?

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir gecede meydana gelen 62 deprem bölgede büyük bir endişeye yol açtı. AFAD verilerine göre büyüklükleri 0.8 ile 3.9 arasında değişen sarsıntılar, uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Bölgedeki sarsıntıların ne anlama geldiğini ve risk boyutunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, diri fay haritasında yer almayan bölgeler için kritik uyarılarda bulundu.