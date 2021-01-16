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Karda yürürken düşmemek için dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus! Uzman isim A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 16.01.2021 21:13
Güncelleme:16.01.2021 21:13
Kar İstanbul'a yüzünü gösterdi. Olası sakatlanmalara karşı buz tutan ve kayganlaşan yollarda nasıl yürünmesi gerektiği de gündeme geldi. Peki karlı yollarda yürümenin kuralları neler? Uzman isim A Haber'de karda ve buzda düşmeden yürümek için 5 altın kuralı vatandaşlarla paylaştı. İşte karlı havalarda yürürken en çok dikkat edilmesi gereken o hususlar...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Azboy, A Haber ekranında vatandaşlara önerilerde bulundu.

*Eller boşta olmalı.

*Eller ceplerde olmamalı

*Yokuş yukarı iner/çıkarken kısa adımlar atmalıyız.

*Yazın giyilen ayakkabılarımızı kullanmamalıyız.

*Tabanı tırtıklı kaymamızı engelleyecek ayakkabılar giymeliyiz.

En çok düşmelere bağlı kırılma ve burkulmalarda el bileği burkulmasının görüldüğünü söyleyen Azboy, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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