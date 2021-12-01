Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat! Rüzgarlı havada sessiz katil

Kış aylarında şiddetli rüzgar, doğalgaz ve karbonmonoksit zehirlenme riskini artırıyor. Her yıl çok sayıda kişi gaz zehirlenmeleri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Özellikle son günlerde lodos da etkili etkili olanca gaz zehirlenmesi riski de arttı. Karbonmonoksit vücuda solunum yolu ile girince kana karışarak oksijen alımını engelliyor. Peki buna karşı nasıl bir önlem alınmalı? İşte tüm detaylar…

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