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Karamanoğlu Beyliği'nin son hükümdarının türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor

Karamanoğlu Beyliği'nin son hükümdarının türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor

İHA
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Giriş: 18.07.2024 10:14
Osmanlı Devleti'nin en önemli hükümdarları arasında yer alan Fatih Sultan Mehmed Han'ın hem halasının oğlu hem de kayınbiraderi olan Karamanoğlu Beyliği'nin son beyi Pir Ahmet Bey'in adını verdiği Pirahmet Köyü'ndeki türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor.
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