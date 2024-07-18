Karamanoğlu Beyliği'nin son hükümdarının türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor

Osmanlı Devleti'nin en önemli hükümdarları arasında yer alan Fatih Sultan Mehmed Han'ın hem halasının oğlu hem de kayınbiraderi olan Karamanoğlu Beyliği'nin son beyi Pir Ahmet Bey'in adını verdiği Pirahmet Köyü'ndeki türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor.