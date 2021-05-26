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Karaman’da korku dolu anlar! Çıktığı binada yürekleri ağza getirdi | İşte o anlar...

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Giriş: 26.05.2021 20:30
Güncelleme:26.05.2021 20:37
Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıktığı binanın çatısından aşağı sarkan şahıs herkesin yüreğini ağzına getirdi. Vatandaşlar tarafından son anda ellerinden yakalanarak yukarı çekilen şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Çınarlısu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren A.Y. (31) isimli kişi, intihar etmek için apartmanın çatısına çıktı.

Çatıda bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra şahıs binanın çatısından kendini aşağıya sarkıttı.

Bina sakinleri ve çevredeki bazı vatandaşlar hemen çatıya çıkarak aşağıya sarkan şahsı düşmek üzereyken son anda ellerinden tutarak yukarıya çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kayda aldı.

Aşağıya indirilen şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.Y.'nin neden dolayı intihara kalkıştığı ise öğrenilemedi.

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