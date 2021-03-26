Karadeniz'deki vaka artışının nedeni ne? Samsun'da mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde

Samsun'da koronavirüs vakaları arttı. Peki uzmanlar bu artışın sebebi olarak neyi gösteriyor? Bölgede yayılımı diğer mutant virüslere karşı hızlı olan Afrika mı? Yoksa yoksa İngiliz mutant virüsümü daha çok etkili? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzun, "Mutasyon bulaştırıcılığı çok arttıran bir faktör" ifadelerini kullandı.

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