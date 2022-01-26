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Karadeniz'de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2022 12:35
Güncelleme:26.01.2022 12:35
Yoğun kar yağışı karedeniz bölgesinde de etkili oluyor. Peki, ulaşımda aksama yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede yolların açık tutulması ve hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için kar temizleme, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Samsun Valisi, ekiplerin gayretleriyle Samsun-Havza ve Havza-Samsun istikametlerinde trafiğin açık olduğunu ifade etti.
Kış lastiği ve zincir bulunmayan araçların hem yolu kapatarak karla mücadele çalışmalarını oldukça zorlaştırdığına hem de diğer sürücülerin mağduriyetine sebep olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, bu durumdaki vatandaşlara muhtemel olumsuzlukları göz önünde bulundurarak 'trafiğe çıkmamaları' uyarısını yaptı.
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