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Karaciğer naklinde rekor! İnönü Üniversitesi 4'lü çapraz nakil ameliyatı ile tıp tarihine geçti

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 11:51
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, gerçekleştirdiği dörtlü çapraz nakil ameliyatı ile tıp tarihine geçti. Ayrıntıları A Haber ekibinden Barış Türel aktardı.
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