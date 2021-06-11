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Karabük'te dolu ve sağanak yağmur etkili oldu

İHA
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Giriş: 11.06.2021 19:26
Güncelleme:11.06.2021 19:31
Son dakika haberi... Karabük’te kısa süreli etkili olan yağış sonrası yollar dere yatağına döndü. 10 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kenttin bazı bölgelerinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca dolu yağışı ile birlikte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur sonrası kentin birçok bölgesinde yollarda ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde oluşan su birikintisine giren araçların ise sürücüleri zorlandı.

Bazı araçlar ise arızalandı. Kurtuluş mahallesinde ise su dolan yollarda ise vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

Metrekareye ortalama 10 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su biriken yollarda tahliye ve temizleme çalışması başlattı.

10 dakika içerisinde yollar göle döndü
10 dakika içerisinde yollar göle döndü
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