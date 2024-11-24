Karabük-Ankara Karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında akşam üzeri kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırırken, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma tuzlama çalışması başlattı. Ovacık ilçesi karayolunda da kar yağışı etkili olurken, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler yolda kar küreme ve temizleme çalışması başlatırken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Eflani ilçesinde de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Karabük'ün 2000 rakımıyla en yüksek tepesi olan Keltepe'de de kar yağışı etkisini artırdı. Keltepe Kayak Merkezi'nin de bulunduğu bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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