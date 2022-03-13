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Kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi: Çarşamba günü yeni bir yağış sistemi geliyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 15:55
Son dakika haberi... Sibirya üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'a son yılların en yoğun kar yağışını bıraktı. Son 30 yılın en soğuk Mart ayında termometreler eksi 4,4 dereceyi gösterdi. Peki kar yağışı ve soğuk hava dalgası megakenti ne zaman terk edecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, canlı yayında yanıtladı.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'a son yılların en yoğun kar yağışını bıraktı. Son 30 yılın en soğuk Mart ayında termometreler eksi 4,4 dereceyi gösterdi. Peki kar yağışı ve soğuk hava dalgası megakenti ne zaman terk edecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, canlı yayında yanıtladı.

Bayhan, "Kar artık İstanbul'dan ayrılıyor. Yarın bitiyor ama tam bitişi için Salı günü diyebiliriz. İstanbul, Yalova, Bursa bu birkaç gündür çok etkilenen iller Salı günü parçalı bulutlu bir havaya uyanacaklar.

Çarşamba günü yeni bir yağış sistemi geliyor ülkemize. İç Anadolu'da kar yağışları devam edecek. Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışları devam edecek. Mart ayında yine kar yağışı görmeye devam edeceğiz. Yeni sistem Trakya ve Marmara bölgesinde yağmur bırakacak. Yurdun doğusunda şiddetli kar yağışları bırakacak. Önümüzdeki hafta ise yeni bir soğuk sistem görülüyor." ifadelerini kullandı.

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