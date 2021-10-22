Kar yağışı geliyor! Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji gün verdi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın pazar günü yurda gireceği belirtildi. Bu kapsamda çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış beklenirken bazı illerde de kar yağışı görüleceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşeceği de açıklanırken vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Kar yağışı ne zaman geliyor? Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

6-10 DERECE DÜŞECEK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

24.10.2021 Pazar günü Marmara'da, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI VATANDAŞLARA UYARI

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 25 Ekim'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren bölgede Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bölgede hava sıcaklıklarının pazartesiden itibaren hafta ortasına kadar 4 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi ve salı günü beklenen yağışların bölge genelinde karla karışık yağmur, kar ve yer yer de yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale için soğuk ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir ve Çanakkale'de soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak sağanak yağış ve kuvvetli poyrazla birlikte, Balıkesir ve Çanakkale'de 6 ila 10 derece düşerek, önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında ve pazartesi günü 2 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Başlama-Bitiş Zamanı 24.10.2021 09.00 - 26.10.2021 18.00 TSİ" açıklaması yapıldı.

6 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da gelecek hafta hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Pazar akşam saatlerden itibaren Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak bölgede 6 ila 10 derece düşeceği ve gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü Niğde çevrelerinde görülmesi beklenen yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

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