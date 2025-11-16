Kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti

"Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar için bölgeye ekipler sevk edildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen hızla harekete geçen Mehmetçik, kara saplanan araçlara ulaşarak vatandaşları bulundukları yerden güvenli bölgeye tahliye etti. Askerler, bir yandan yolu açmak için çalışma yürütürken diğer yandan üşüyen vatandaşlara yardım ederek destek sağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN