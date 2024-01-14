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Kar manzarası mest etti! Trabzon'dan kartpostallık görüntüler

İHA
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Giriş: 14.01.2024 13:55
Trabzon’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu.

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