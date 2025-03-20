20 Mart 2025, Perşembe
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Kar hububatta sevindirdi
Konya’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yerini gece saatlerinde dona bıraktı. Kar yağışı hububat üreticisini sevindirirken, yörede geçen haftalarda etkili olan sıcak havaların etkisiyle çiçek açan meyve ağaçları ve sebze üretiminin don olayı sebebiyle olumsuz etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, tarım sigortası uyarısında bulundu.