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Kar hububatta sevindirdi

Kar hububatta sevindirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 13:22
Güncelleme:20.03.2025 13:22
Konya’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yerini gece saatlerinde dona bıraktı. Kar yağışı hububat üreticisini sevindirirken, yörede geçen haftalarda etkili olan sıcak havaların etkisiyle çiçek açan meyve ağaçları ve sebze üretiminin don olayı sebebiyle olumsuz etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, tarım sigortası uyarısında bulundu.
Kar hububatta sevindirdi
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