Kapıkule ve İpsala'da dev uyuşturucu operasyonu: Televizyon ünitesinden 96 kilo uyuşturucu çıktı

Kapıkule ve İpsala’da dev uyuşturucu operasyonu: Televizyon ünitesinden 96 kilo uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 15:18
Edirne’de düzenlenen iki ayrı operasyonda, tırlarda yapılan aramalarda televizyon ünitesine gizlenmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kapıkule ve İpsala Sınır Kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda yarım tona yakın uyuşturucu yakalanırken, Valilik mücadelede kararlılık mesajı verdi.
