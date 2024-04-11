Kapadokya değil Kuladokya...'Kula Peribacaları'nda şaşırtan görüntü

2012 yılında doğal sit alanı ilan edilen, dünyanın 100. Türkiye’nin ise ilk ve tek jeoparkı unvanına sahip bulunan Kula Peribacaları'nda insan yüzünü andıran doğal bir oluşum keşfedildi. Usta bir heykeltıraş elinden çıkmış gibi duran doğal oluşumun şekli hayrete düşürdü.