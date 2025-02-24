Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Değirmendere Kanyonu’nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kanyon içinde bir oyuktan gelen köpek seslerini duyunca endişelenerek yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, anne köpek ve yavrularının kendilerine bir yaşam alanı oluşturduğu tespit edildi.