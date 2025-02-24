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Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi

Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 11:29
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Değirmendere Kanyonu’nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kanyon içinde bir oyuktan gelen köpek seslerini duyunca endişelenerek yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, anne köpek ve yavrularının kendilerine bir yaşam alanı oluşturduğu tespit edildi.
Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi
Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi
Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi
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